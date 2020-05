Wenig Verkehr, kaum Industrie: Der Lockdown hat das seismische Rauschen in Österreich halbiert. Eine Chance für die Erdbebenforschung.

In einem normalen Jahr bebt in Österreich bis zu 3000 Mal die Erde. Doch in maximal 1800 Fällen ist dafür ein "echter" Erdstoß verantwortlich. Der Rest entfällt auf Sprengungen, Explosionen, Felsstürze, Überschallflüge oder gar Meteoriteneinschläge. "Was wir allerdings während des ...