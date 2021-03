Die ersten Störche in Rust gelandet

Die Temperaturen liegen zwar erst knapp über null Grad Celsius, die ersten Frühlingsboten sind aber schon ins Land gezogen: In Rust sind am Mittwoch zwei Störche gelandet, berichtete Josef Karrasowitsch, Obmann des Storchenvereins, am Donnerstag der APA. Im Vorjahr wurden in der burgenländischen Stadt 42 Jungstörche gezählt. Fünf Vögel verbrachten den Winter in Rust.

SN/APA (dpa)/Bernd Wüstneck Die ersten Frühlingsboten flogen ins Burgenland