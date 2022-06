Die Finanzpolizei zeigte fast 2000 Fälle an

Im ersten Quartal wurden in ganz Österreich Strafen von mehr als fünf Millionen Euro beantragt. In nahezu 7000 Betrieben wurden die Verträge von mehr als 13.000 Beschäftigten überprüft.

Die Finanzpolizei brachte im Kampf gegen Abgabenhinterziehung und Sozialleistungsbetrug im ersten Quartal des Jahres 2022 in ganz Österreich fast 2000 Fälle zur Anzeige. Gleichzeitig wurden Geldstrafen im Ausmaß von insgesamt mehr als 5 Mill. Euro beantragt, wie das Finanzministerium am Freitag bekannt gab. Insgesamt wurden mehr als 13.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in knapp 7000 Betrieben überprüft. Die meisten Kontrollen fanden in Branchen statt, die traditionell als anfällig für Schwarzgeschäfte gelten: Die Baubranche lag mit 1935 Betrieben voran, gefolgt vom Transportsektor ...