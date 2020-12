Die Gewalt hinter Gittern steigt

Immer mehr Wachebeamte gehen nach Übergriffen in den Krankenstand. Auch die Spannungen zwischen Insassen nehmen zu. Die unterschiedlichen Nationalitäten sind ein Pulverfass.

Mit einem Buttermesser attackiert ein Häftling einen Justizwachebeamten. Kollegen eilen zu Hilfe und überwältigen den Insassen. Dieser Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag in der Justizanstalt Stein. Aggression und Übergriffe in Österreichs Gefängnissen nehmen zu. Und zwar nicht nur Angriffe der Häftlinge untereinander, sondern auch die Attacken von Insassen auf Justizwachebeamte. Wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Christian Lausch durch Justizministerin Alma Zadić hervorgeht, befanden sich im Jahr 2019 sowie von Jänner bis August 2020 117 Strafvollzugsbedienstete ...