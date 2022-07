Die Gletscher schmelzen schon vor dem Sommer dramatisch

Die bedenkliche Entwicklung auf den heimischen Gletschern aufgrund des Klimawandels schreitet unaufhörlich voran. Dies zeigen zwei Beispiele aus Tirol und Salzburg: Der Hintereisferner in den Ötztaler Alpen (kleine Bilder), mit den längsten durchgehenden Messreihen eines Gletschers weltweit versehen, erreichte heuer so früh wie noch nie den sogenannten "Glacier Loss Day". Bereits seit dem 22. Juni steuert der Gletscher auf eine negative Jahresbilanz zu, wie die Universität Innsbruck kürzlich mitteilte. In den letzten zwei Jahren war der "Glacier Loss Day" erst ...