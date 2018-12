Die harte Wahrheit hinter dem virtuellen Schein

Neujahrsvorsatz: Ehrlich sein. Unser Leben wirkt auf Facebook, Instagram & Co. deutlich perfekter, glatter und toller, als es tatsächlich ist. Das geben SN-Redakteure hier offen zu. Und verraten, wie es wirklich war.

Bernhard Flieher: Der lange Schatten über mir und Eddie

SN/bernhard flieher

Der Auftrag? Ein Bild von mir, das nicht die ganze Wahrheit erzählt, quasi "Was steckt dahinter"-Sache. Nun, auf dem Bild sehen Sie Eddie und mich. Ich bin das lange Dicke in der Mitte. Eddie ist das Filigrane rundherum, das Rennrad (ja, meine Rennräder haben Namen, ich unternehme mit ihnen auch mehr als mit Freunden). Hinter uns die Abendsonne. Vor uns Anthering. Fotografiert mit dem iPhone. Deshalb können Sie auf dem Bild nicht sehen, dass auf dem iPhone schon 201,4 Kilometer angezeigt werden. Das sehen kurz nach der Aufnahme aber meine Radfreunde auf Strava unter dem Bild. Strava ist großartig. Strava ist die optimale App zum Aufzeichnen von Radtouren. Neben wichtigen Daten wie Höhenmetern oder Geschwindigkeit generiert Strava dank Google Maps auch eine Karte der Route. Dazu lassen sich eigene Fotos hochladen, deren Entstehungsort lässt sich dann auf der App Relive (sie generiert eine 3D-Variante der Ausfahrt) GPS-genau zuordnen.

Anzeige

Digitalangeberei ist mir fremd. Ich glaube auch nicht, dass ich aufregendere Dinge erlebe als andere. Warum also sollte ich die Bilderflut mit meinen Bildern noch anschwellen lassen? Stava und Relive sind bloß nützliche Spielzeuge. Dem Ego schmeichelt's freilich, wenn die Radhaberer nicht nur den 200er mit "Wows!" und "Ned schlecht!" kommentieren, sondern auch das Bild "richtig geil" finden. Die Ahnungslosen milderten damit zwar nicht die Schmerzen, gaben aber unwissend Trost. Die ersten Kommentare las ich nämlich noch vor der Röntgenuntersuchung. So schlimm war der Schaden eh nicht, als ich 300 Meter nach dem Fotopoint eine Kurve zu übermütig anging. Ein Handgelenk war hin. Mit der anderen Hand ließ sich in der Notfallambulanz das Schattenbild dieser Ausfahrt aber noch recht lässig hochladen.

Maria Mackinger: Ein Lächeln für den ersten Skitag

SN/maria mackinger

Ich weiß es nicht mehr, wie wir es hinbekommen haben, dass dieses Kind und seine Mutter auf diesem Foto lächeln. Es muss ganz am Anfang unserer ersten Skieinheit aufgenommen worden sein. Oder in einer kurzen Durchschnauf- und Tränentrocknen-Phase.

Ich weiß nur noch, dass wir uns stolz ein Paar Zwergenski ausgeborgt haben, um das Kind zum ersten Mal ein wenig üben zu lassen. Wer das Schlitten- und Bobfahren liebt, den kann man doch auch an eine weitere Disziplin heranführen!

Denkste. Kind will NIIIIIIIICHT!

Zuerst habe ich ihn mit einer Zukunft als neuer Marcel Hirscher gelockt. Als er bei den ersten gemeinsamen Metern aus dem Gleichgewicht kam, meine Ski schnitt und wir zusammen fast in den Schnee purzelten, war uns ja noch zum Lachen. Mangels Skilehrerausbildung verbesserte sich die Performance des zukünftigen Gesamtweltcupsiegers nicht im gewünschten Tempo, es stellte sich sogar ein gewisser - nun ja - Stillstand ein. Das Kind wollte nicht mehr. Die Mutter schrie und schimpfte. Die Leute schauten schon. Das Kind heulte. Wieder ein paar Minuten Motivation, dann schimpfen, dann heulen.

Trotzdem sind wir im letzten Winter noch fünf Mal mit dem Kind zum Babylift gefahren. Fortschritt: null. Aber: Bitte lächeln fürs Foto! Sein erstes Mal auf Ski! Was der in so jungen Jahren schon alles erlebt! Bravo! In diesem Winter überlassen wir den Skilehrerjob fix den Profis. Marcel Hirscher darf sich schon einmal warm anziehen!

Martin Stricker: Ein Bild für einen Winter

SN/martin stricker

Jeder Winter ist legendär. Ich mein', für einen Anhänger des alpinen Skilaufs ist jeder Winter legendär. Wer dazu verurteilt ist, die Winter in grauen nasskalten Städten zu verleben, wird anderer Meinung sein und das zu Recht. Für den Rest aber gibt es viel Freude, weil, wie gesagt, Skisport immer cool ist. Er ist cool, wenn es schneit. Er ist auch cool, wenn es stürmt. Wenn es eiskalt ist. Oder zu warm. Nichts ändert sich. Bestenfalls die Herausforderungen. Aber das ist es ja: Mit an den Füßen festgeschnallten Latten über in vielerlei Varianten gefrorenes Wasser zu Tal rauschen, hat was.

Anzeige

Noch besser ist es, wenn die Mitmenschen davon wissen.

Am besten ist es, und das gelingt nur, wer es jeden Winter unzählige Male versucht, am besten also ist es, wenn sich Momente entfalten, die perfekt sind. Ein Gesamtkunstwerk aus Sonne, Licht, Schnee, Können, Bergen, Natur. Ein Traum, aber wahr.

UND die Mitmenschen wissen davon.

So wie an einem Morgen am letzten Wochenende im April, an dem die Lifte in Lech am Arlberg fuhren. Die Sonne blinzelte über den Rüfikopf, der Ort unten lag noch im Schatten. Die Piste, großartig präpariert und über Nacht mit Neuschnee bezuckert, war kaum verspurt. Was für ein Anblick kurz vor dem noch großartigeren Genuss. Das galt es zu teilen mit der Menschheit, bevor es hinunterging in das zu dieser Jahreszeit so beschauliche Lech.

Dass mich dann auf halber Höhe ein leicht übergewichtiger 14-Jähriger aus dem benachbarten Warth mit einem Mordshadern von hinten umhackte und auf einen kapitalen Highsider schickte, der allerlei bunte Prellungen und eine gebrochene Rippe forderte, hab ich dann lieber verschwiegen. Bis jetzt.

Christian Sprenger: Gipfelsieg bei einem Tatort

SN/christian sprenger

Fast jeden Tag sehe ich diesen Berg vor mir. Der Hochstaufen in Bad Reichenhall ist ein markanter Blickfang, wenn du von Salzburg in Richtung Bayern blickst. Am

5. Mai war ich heuer oben auf dem Gipfel. Erstmals überhaupt, seit 1989 lebe ich in Salzburg bzw. Wals-Siezenheim, aber es ist sich irgendwie nie ausgegangen. 10.53 Uhr war es, als das Foto entstand.

Für den Aufstieg auf den Hochstaufen von der Padinger Alm aus bekommst du keinen alpinistischen Nobelpreis. Ein steiler Hatscher ist es halt, aber in drei Stunden bist du locker da oben. Und ein Fotogruß an diverse Whatsapp-Gruppen geht sich auch in 1771 Metern Seehöhe aus.

Knapp unterhalb des Gipfels befindet sich das Reichenhaller Haus. An einem der steil aufragenden Felsen, an denen sich das Haus festzukrallen scheint, hat die DAV Sektion Bad Reichenhall eine Tafel angebracht. Sie erinnert an das Wirtsehepaar Hans und Hannelore Klein, das am 23. September 1993 im Reichenhaller Haus Opfer eines Raubmords wurde.

Ich habe als Lokalredakteur der "Salzburger Nachrichten" damals über dieses Verbrechen berichtet. Es beschäftigte mich tagelang, die Täter flüchteten über Salzburg und die Steiermark in ihre kroatische Heimat. In Zagreb nahm die Polizei die Burschen, 16 bzw. 18 Jahre alt, am 5. Oktober fest. Ende März 1994 verhängte ein kroatisches Gericht acht bzw. 14 Jahre Haft über die Mörder - zwei aus desolaten Verhältnissen stammende Teenager.

Das Wirtsehepaar von damals hab ich nie kennenlernen können. Aber fast jeden Tag sehe ich diesen Berg vor mir, den Hochstaufen in Bad Reichenhall, auf dem das Paar gewaltsam sein Leben lassen musste. Ein Vierteljahrhundert nach dem Mord war ich also am seinerzeit abgeriegelten Tatort.

Ein Whatsapp-Bild kann mehr als ein Fotogruß sein.

Katharina Maier: What a Wonderful Lie!

SN/katharina maier

Wer die Gosauseen besucht, erlebt die pure Idylle: Das tiefgrüne Wasser leuchtet mit der Sonne um die Wette, die Bergkulisse spiegelt sich an der ruhigen Oberfläche. Ganz hinten blitzt der Dachsteingletscher hervor. Wunderschön ist das - hängt man nicht gerade 20 Meter über dem See in einer senkrechten Felswand. Bei 30 Grad. In der prallen Sonne. Nach einer Woche Griechenland-Urlaub mit reichlich Moussaka und null Bewegung.

Anfangs war die Motivation ja noch groß. Aber schon nach den ersten Höhenmetern am Klettersteig wurde mir klar: Heute ist nicht mein Tag. Die Hitze wollte nicht nachlassen, meine Muskeln lagen noch in Kreta am Strand und mein Kopf wünschte sich einen Mojito von der Hotelbar herbei. Zu allem Überfluss wird man bei solchen "Anfänger"-Klettersteigen ständig von anderen Kletterern überholt, die lässig von einem Haken zum nächsten hüpfen und im Vorbeigehen erklären, dass sie die Runde zum "Auslaufen" machen, davor aber eigentlich schon drei Stunden auf den Donnerkogel geklettert sind.

Dass meine Nerven blank lagen, durfte die Instagram-Welt aber natürlich nicht wissen. Auf einem der 15 Fotos, die in der Wand entstanden sind, sieht mein Gesichtsausdruck zum Glück nur leicht verklemmt und nicht panisch aus. Perfekt! Ab damit ins Netz, her mit den Likes und den Herzerln und dem Lob und der Anerkennung!

Praktischerweise ist das Foto noch vor der Hängebrücke entstanden (wobei das Wort "Brücke" für die beiden Drahtseile stark übertrieben ist!). Am Wanderweg darunter stand ein asiatischer Bub mit seinem Handy und beobachtete, wie ich über ihm balancierte. Er hat das einzige ehrliche Foto von mir an diesem Tag gemacht. Gott sei Dank habe ich das nie zu sehen bekommen.

Quelle: SN