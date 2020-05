Viele Winzer verkaufen den Stammgästen ihre Schmankerl zum Mitnehmen. Der "Heurige-to-go" erlebt einen Boom.

Die Weinbauern machen aus der Not eine Tugend. Im Kremstal, Kamptal und Traisental wären üblicherweise im Frühling die Heurigen bestens besucht. Viele dieser Winzer bieten in der Corona-Krise stattdessen während der Aussteckzeiten ihre selbstgemachten Schmankerl in Form von "Heuriger-to-go" an. ...