Die Hitzewelle kommt, aber 40 Grad sind nicht in Sicht

Die Iberische Halbinsel und der Süden Frankreichs werden von einer Hitzewelle heimgesucht. Zur Wochenmitte kommt die heiße Luft auch nach Mitteleuropa. Wie heiß wird es?

Unter Temperaturen um die 40 Grad leidet seit dem Wochenende der Westen Europas. In Portugal sind Waldbrände ausgebrochen, Hilfe von oben in Form von Regen ist derzeit nicht in Sicht. In der Wochenmitte soll die heiße Luft auch in Mitteleuropa ankommen, aber deutlich abgeschwächt. Nach der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) steigen die Temperaturen in Österreich am Dienstag auf 21 bis 27 Grad, am Mittwoch auf 26 bis 31 Grad. Der heißeste Tag der Woche ist demnach der Donnerstag - das Thermometer kann bis auf 33 Grad klettern.

Die wirklich große Hitze bleibt auf der Iberischen Halbinsel.

Der Donnerstag wird der heißeste Tag dieser Woche

Claudia Riedl von der ZAMG Salzburg fasst zusammen: "Es wird heiß werden, die wirklich große Hitze aber bleibt auf der Iberischen Halbinsel. 40 Grad habe ich in ganz Mitteleuropa nicht in den Karten." Für Mittwoch und Donnerstag kündigt die Meteorologin nach den vergangenen kühleren Tagen wieder Badetage an, am Freitag allerdings werde es wieder etwas frischer, am Wochenende dann wieder heiß. "In Salzburg haben wir am Mittwoch einen Höchstwert von 30 Grad, am Donnerstag von 31 Grad, am Samstag von 27 Grad, am Sonntag von 30 Grad." Der Freitag sei aus heutiger Sicht der gewitteranfälligste Tag, danach würde das Wetter wieder beständiger. "Mittwoch und Sonntag schauen sehr stabil aus." Auch in der kommenden Woche geht es Claudia Riedls Worten nach hochsommerlich weiter, zumindest am Montag und am Dienstag. "Im Südwesten Europas sei ein Hoch wetterbestimmend, im Norden von Europa herrscht rege Tiefdrucktätigkeit, wir sind oft zwischen beiden Systemen in nächster Zeit."