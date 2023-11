Die Infektionswelle rollt an

Grippale Infekte und Corona plagen derzeit die Österreicherinnen und Österreicher. Vor allem gegen Erkältungen sollten auch einmal bewährte Hausmittel angewandt werden.

Der Herbst ist da und damit die Zeit der Infektionskrankheiten. Noch sind es vor allem grippale Infekte und Corona, die die Menschen plagen. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Personen, die wegen einer Coronainfektion im Krankenstand sind, ständig angestiegen. 11.023 Österreicherinnen und Österreicher, die bei der Österreichischen Gesundheitskasse versichert sind, kurieren derzeit ihre Coronainfektion aus. Das Infektionsgeschehen wird derzeit aber noch von grippalen Infekten dominiert. Um die 52.000 ÖGK-Versicherte hüten derzeit wegen Husten, Schnupfen und Fieber das Bett. Noch keine Rolle spielt aktuell die klassische Grippe. Lediglich 269 ÖGK-Versicherte kämpfen derzeit mit dem Grippevirus. Zum Vergleich: Vor einem Jahr gab es zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr Coronainfektionen, etwa 24.000, und deutlich weniger grippale Infekte (45.800).

Auch in Salzburgs Apotheken sind die hohen Zahlen bei Infekten zu spüren, der Absatz bei Nasenspray und Co. steige bereits seit einigen Wochen, sagt Apothekerkammerpräsidentin Margarete Olesko. Die Apotheken seien oft die erste Anlaufstelle bei leichteren Beschwerden. Dann müsse es auch nicht gleich ein Medikament sein, man rate auch oft zu Hausmitteln.

Aufsteigendes Fußbad

Die Hausmittel würden oft schon helfen, bevor es mit dem Infekt losgehe, sagt Olesko. Bei beginnenden Erkältungskrankheiten helfe ein aufsteigendes Fußbad. "Man beginnt bei 37 Grad und gießt immer wieder heißes Wasser dazu, bis man die Temperatur auf 40 Grad gesteigert hat." Die aufsteigende Wärme tue dem Körper ausgesprochen gut und stärke das Immunsystem. Bei einer beginnenden Erkältung rät die Apothekerin auch zu einem Lindenblütentee, am besten mit Honig gesüßt. "Damit kann man die Erkältung unter Umständen abfangen", erklärt die Pharmazeutin.

Zwiebelwickel

Oft plagt bei Infekten auch ein trockener Husten. In den Apotheken rät man in solchen Fällen auch zu einem Zwiebelwickel. Dabei wird Zwiebel klein gehackt, erwärmt und in ein Tuch gepackt. Den Wickel legt man danach auf die Brust, bedeckt ihn mit einem Wolltuch und lässt ihn ein bis zwei Stunden bzw. über Nacht einwirken. Apothekerin Margarete Olesko rät bei Husten auch zu einem Brustöl: Dabei wird Mandelöl mit Thymian, Salbei und Kamille gemischt. "Im Handel gibt es das auch fertig. Bei trockenem Husten schafft das deutliche Linderung." Das Gleiche gelte auch für Bienenwachsplatten: Die werden auf die Brust gelegt, durch die Körperwärme werden die Platten weich. Die Platten können auch mehrmals verwendet werden.

Majoransalbe

Wenn Schnupfen plagt und die Nase rinnt, rät Olesko zu einer Majoransalbe, mit der die Nasenflügel gut eingerieben werden sollen. Wenn die Nase verstopft ist, hilft auch eine Nasendusche. "Das kann man mit einer Salzlösung oder mit Kamillentee machen. Der Vorteil der Salzlösung ist, dass der Körper dadurch auch verschiedene Spurenelemente bekommt."

Wichtig sei bei alldem, dass die Hausmittel nur bei leichten bis mäßigen Beschwerden eingesetzt werden. Wer schwer erkrankt ist oder bei wem sich die Beschwerden einfach nicht bessern, soll unbedingt einen Arzt aufsuchen. Auch gilt bei der Anwendung: alles mit Maß und Ziel einsetzen. Bei den klassischen Erkältungsmitteln gebe es derzeit in den Apotheken keine Lieferengpässe, sagt Apothekerkammerpräsidentin Margarete Olesko. "Aktuell sind wir gut bevorratet. Aber was die kommenden Monate bringen, wird man sehen."