Die Internetkriminalität bleibt das Sorgenkind der heimischen Verbrechensbekämpfer

Die "Polizeiliche Kriminalstatistik" für 2021 kann mit einem historischen Tiefstand bei Anzeigen von gerichtlich strafbaren Handlungen aufwarten. Dennoch plagen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) einige Sorgen.

Es war eine Mischung aus Stolz und Besorgnis, mit der Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag seine erste "Polizeiliche Kriminalstatistik" präsentierte. Nämlich jene für das Jahr 2021. Dabei lautete die allumfassende Zahl: 411.000. So viele Anzeigen gerichtlich strafbarer Handlungen waren im Vorjahr angezeigt worden. "Das ist ein historischer Tiefstand", betonte Karner. Und ein Minus von 5,3 Prozent im Vergleich zu 2020. Hinzu kommen minus 15 Prozent bei Eigentumskriminalität sowie ein knappes Plus bei der Aufklärungsquote, die aktuell bei 55,3 Prozent liegt.

Einige Problemfelder

Recht schnell wandte sich der Innenminister aber den Problemfeldern zu. An oberster Stelle: Cybercrime, also Internetkriminalität. Die 46.200 Anzeigen im Vorjahr bedeuten erneut einen satten Anstieg. Allein gegenüber 2020 um 30 Prozent. Karner: "Es sind viele Betrugsdelikte darunter, wo den Opfern großer finanzieller Schaden entsteht." Deshalb verwies Karner auf die Abteilung "C4", die in den kommenden drei Jahren um mehr als 100 Cybercrimebekämpfern aufgestockt werden soll. Es handle sich um eine Entwicklung, die sehr von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt war.

Schlepperwesen wächst

Das trifft auch auf den eklatanten Zuwachs im Bereich des Schlepperwesens und der illegalen Migration zu. "Wir hatten im Vorjahr 3570 Anzeigen, das ist eine Verdopplung gegenüber 2020", berichtete Karner. Rund 400 Schleppern konnte man habhaft werden. Und die Zahlen scheinen weiter zu steigen: Allein im Jänner 2022 wurden 50 Schlepper festgenommen. "Die Strukturen werden immer menschenverachtender und brutaler", warnte der Innenminister und verwies auf die Gründung eines eigenen Büros für Schlepperei und Menschenhandel, das seit 1. Dezember 2021 im Bundeskriminalamt installiert ist. Auch die länderübergreifende Zusammenarbeit sei intensiviert worden und müssen weiter gestärkt werden. Gemischte Polizeistreifen mit Kollegen aus Ungarn und der Slowakei seien schon jetzt fixer Bestandteil des Arbeitsalltags in den Grenzgebieten.

Mehraufwand durch Corona-Demos

Corona und seine Auswirkungen haben der Polizei einen völlig neuen Dauertätigkeitsbereich beschert: Demonstrationen. Bundesweit seien im Vorjahr 2100 Versammlungen angezeigt worden. Das führte bei der Exekutive zu knapp 600.000 Einsatzstunden. Bei den diversen Kundgebungen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung richteten, sind nach Angaben Karners rund 25.000 Verwaltungsanzeigen und 500 Anzeigen nach dem Strafrecht erstattet worden. Es gab je 200 Festnahmen nach dem Straf- und dem Verwaltungsrecht. Insgesamt 60 Polizisten wurden im Zuge dieser Veranstaltungen verletzt.

"Bei den Anzeigen nach dem Verbotsgesetz gab es eine Steigerung um 1,3 Prozent gegenüber 2020. Ist das ein geringer Anstieg? Ja, aber es ist ein deutlicher gegenüber 2019 - und zwar um 19 Prozent", führte Karner aus. "Wir kennen diese Bilder, wenn der Holocaust verharmlost wird, wenn rechte Randgruppen mit Judensternen demonstrieren. Sie nutzen diese Veranstaltungen, um ihr mieses Geschäft voranzutreiben." Die Zahl der Teilnehmer nehme ab, dafür steige die Aggressivität. "Wir müssen hier wachsam sein, im Vorfeld Ermittlungen durchführen."

40 Tötungsdelikte

2021 fielen in Österreich 40 Menschen einem Tötungsdelikt zum Opfer - 29 Frauen und elf Männer. "Gewaltschutz ist ein Thema, das die Polizei nicht alleine lösen kann", hob Franz Ruf, Direktor für die Öffentliche Sicherheit, hervor. Im Vorjahr seien zusätzlich fünf Millionen Euro in Gewaltschutzzentren und Präventionsprojekte investiert worden. Die angestrebte Zahl von 750 Präventionsbeamten wäre mit derzeit 842 klar übertroffen worden. Insgesamt habe man im Bereich Gewaltkriminalität einen Rückgang um 1,2 Prozent verzeichnet. Es gab 58.132 angezeigte Gewalttaten, 86,2 Prozent der Fälle wurden aufgeklärt.