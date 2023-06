Die jungen Menschen haben Sehnsucht nach Dorf

Eine Studie hat herausgefunden, dass die "Generation Z" so patriotisch ist wie kaum eine andere, sich Ruhe, Familie, Gemeinschaftssinn sowie Stabilität wünscht und das Ehrenamt hochhält.

Wer zwischen 1990 und 2000 geboren ist, gehört der sogenannten Generation Z an. Man könnte auch sagen: Es handelt sich um junge Menschen. Und diese jungen Menschen zieht es zunehmend raus aus der Stadt aufs Land, in die Dörfer. Zu diesem und noch viel mehr Ergebnissen kam eine Studie des Jugendkulturforschers Bernhard Heinzlmaier. Beauftragt wurde er dazu vom Gemeindebund. "Wir haben eine Jugend, die konservativer ist als je zuvor. Die großen Fragen sind Teuerung, Kriege, Inflation, steigende Armut, Kriminalität, Zuwanderung und Flüchtlinge. Der Klimawandel etwa kommt auf Platz acht." Die Stadt spiegle all diese Probleme zu deutlich wider. Deshalb dieser Bedürfniswandel von der Ruhelosigkeit hin zur Entschleunigung.

Für immer mehr junge Menschen stehe das Land bzw. das Dorf für eine Art von Lebensqualität, die man in urbanen Zentren nicht mehr finde: Sicherheit, Solidarität, Gemeinschaftssinn, Stabilität, Naturnähe, niedrigere Preise, familiäre Umgebung und sogar eine harmonischere Atmosphäre am Arbeitsplatz. "Hinzu kommt, dass das Österreich-Bewusstsein so ausgeprägt ist wie selten zuvor. Vor allem bei den Jungen ist ein großer Patriotismus zu spüren", betonte Heinzlmaier am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Während die Babyboomer, also die Jahrgänge 1945 bis etwa 1963 "Materialisten" seien, wäre die Generation Z "sehr ideell ausgerichtet", sagt der Soziologe. "Zukunft braucht Herkunft", so das Fazit Heinzlmaiers zu der Studie.

Europameister im Ehrenamt

Für den Gemeindebund sind das erfreuliche Basisdaten, startet er doch dieser Tage die Initiative "Engagement in den Gemeinden zahlt sich aus". Kurzum: Es geht um das Ehrenamt. Denn die Österreicherinnen und Österreicher gelten gemeinhin als Europameister der Freiwilligenarbeit. Die unentgeltliche Beteiligungsquote an diversen Vereinen oder Organisationen beträgt hierzulande 46 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der EU-Schnitt liegt bei 23 Prozent. 71 Prozent der 1000 Befragten gaben an, schon einmal ehrenamtlich tätig gewesen zu sein. Mit deutlichem West-Ost-Gefälle. In Vorarlberg sind es 80 Prozent, in Wien 63 Prozent. "Bei jüngeren Menschen ist übrigens die Tendenz zu helfen bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern", ergänzte Heinzlmaier. Fest stehe: Das Ehrenamt belebe die Gemeinde: "Es gibt mehr Kommunikation, mehr Zusammenhalt."

Für Gemeindebundpräsident Alfred Riedl ist das aber nicht nur Freude, sondern auch Auftrag: "Wir müssen die nötige Infrastruktur schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Da gibt es durchaus Nachholbedarf." Ehrenamt müsse unterstützt und wertgeschätzt werden. "Es ist eine Lebensschule - völlig egal ob im Sportverein, bei der Blasmusik oder der Feuerwehr."