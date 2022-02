Die Justiz ermittelt in zwei Pflegeheimen

Welche Folgen hat Fachkräftemangel für hilfsbedürftige Bewohner? Der weltweit größte Pflegeheimbetreiber und seine Österreich-Tochter werfen ein Schlaglicht auf eine Branche.

Ein jüngst in Frankreich veröffentlichtes Enthüllungsbuch sorgt auch in Österreich für Aufregung. In "Les Fossoyeurs" (Die Totengräber) erhebt der Aufdeckungsjournalist Victor Castanet schwere Vorwürfe gegen den Pflegeheimbetreiber Orpea. Bewohner würden misshandelt, die Windeln rationiert, das Personal sei schlecht ausgebildet und selbst in Luxusheimen würden die Kekse auf zwei Stück pro Tag rationiert.

Das börsenotierte Unternehmen ist in 22 Ländern tätig und mit mehr als 1000 Einrichtungen der weltweit größte Betreiber von Alten- und Pflegeheimen. In Österreich gehört die ...