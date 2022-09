Die "Kaiser Wiesn" in Wien ist ab sofort geöffnet

Auf der Kaiserwiese im Wiener Prater ist am Donnerstag Wiens neues Oktoberfest eröffnet worden. Es wird bis 9. Oktober für zünftige Unterhaltung sorgen und würdigt die Location auch gleich im Namen: Das Event nennt sich "Kaiser Wiesn" und bietet in drei Festzelten Programm. Den Bieranstich am Eröffnungstag nahm Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich vor - gemeinsam mit Ex-Skistar Hans Knauß.

SN/APA/EVA MANHART "Die Krüge hoch!", heißt es nun auf der Kaiser Wiesn