Die Kripo und die Drogendeals

Wegen Amtsmissbrauchs wird seit Jahren gegen Salzburger Polizisten und Staatsanwälte ermittelt. Auch drei Beschuldigte in der Ibiza-Affäre standen als V-Männer im Staatssold. Jetzt muss dazu der Innenminister Rede und Antwort stehen.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt seit Februar 2017 in einer für die Salzburger Polizei äußerst delikaten Causa. Sechs Suchtgiftfahnder, zum Teil aus Salzburg, zum Teil aus dem Bundeskriminalamt in Wien, und zwei Salzburger Staatsanwälte werden des Amtsmissbrauchs, falscher Beweisaussage, der Verleumdung und zahlreicher weiterer Delikte verdächtigt. Der Tatzeitraum erstreckt sich laut Staatsanwaltschaft St. Pölten von 2008 bis 2016. Nach fast drei Jahren hat das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung (BAK) einen Abschlussbericht erstellt. "An der Enderledigung wird gearbeitet", sagt Karl Wurzer, Sprecher ...