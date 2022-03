Die nächsten Tage bringen warmes Frühlingswetter

Der astronomische Frühlingsbeginn am Sonntag gibt den Temperaturen einen Schub. Sonnige Tage stehen bevor.

Nach den kühleren und sehr windigen Tagen verspricht der Frühling nun warm zu werden. Diese Woche klettern die Temperaturen laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) österreichweit auf bis zu 20 Grad in den Tallagen. In der Früh wird es aber weiterhin frisch sein, auch Minusgrade können noch dabei sein; an den Nachmittagen aber klettert die Thermometeranzeige kräftig nach oben.

"Wir haben Glück, bis Donnerstag ist es strahlend schön und es wird von Tag zu Tag wärmer", sagt der Salzburger Meteorologe Josef Haslhofer. Denn auch der Wind lasse bis zur Wochenmitte nach. Ab Freitag könnte es nach Stand vom Sonntag aufgrund einer Nordwestströmung nicht mehr ganz so ungetrübt sein, in den Bergen wären damit kurze Schauer möglich. Am Wochenende dürften die Temperaturen laut Haslhofers Prognose ebenfalls noch frühlingshaft mild bleiben.

Mitte nächste Woche könnte nach aktuellem Stand ein Kaltlufttvorstoß zu erwarten sein. Es könne aber auch sein, dass davon nichts übrig bleibe. Dennoch: "Ich würde den Winter noch nicht ganz tot sagen", erklärt Haslhofer und erinnert an die Situation im Vorjahr. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings: Regen ist nicht in Sicht. In Salzburg wurde beispielsweise bisher nur an zwei Tagen Niederschlag verzeichnet. Die Situation könnte bis Anfang April anhalten. Dieser März wäre dann der trockenste in der Messgeschichte - "aber auch der sonnigste", sagt Haslhofer.