Die ÖBB verzichten auf die Reservierungspflicht

Klimaticket, Spritpreise, Coronapause: Die Österreicher nützen die Bahn so stark wie selten zuvor. Überfüllte Züge und genervte Fahrgäste sind die Folge. Die ÖBB-Flotte ist jedoch am Limit.

Der Ansturm auf die Züge der ÖBB hat das größte heimische Verkehrsunternehmen an seine Grenzen gebracht. Und daran dürfte sich in naher Zukunft auch nicht allzu viel ändern. Auch wenn für das Pfingstwochenende eine Aufstockung um 13.000 Plätze angekündigt wurde, bleibt es vorerst bei Appellen an die Fahrgäste, sich einen Sitzplatz zu reservieren. Derzeit stehe der gesamte Fuhrpark im Einsatz, manche Strecken - wie etwa von Wien nach Wiener Neustadt - seien zu Spitzenzeiten aus- beziehungsweise bereits ...