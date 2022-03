Die Omikron-Welle setzt den Spitälern jetzt stark zu

Die vielen Ansteckungen führen auch dazu, dass oft erst bei der Aufnahme von Patienten in der Klinik eine Coronainfektion erkannt wird. Und die Ausfälle beim Personal steigen zum Teil stark.

Wegen der rasend schnellen Ausbreitung der Coronainfektionen in Österreich steigen auch wieder die Probleme in den Spitälern. Nicht nur die Zahl der Menschen, die wegen schlimmer Covidbeschwerden in den Kliniken behandelt werden müssen, steigt, wie berichtet, wieder. Auch die Zahl sogenannter Nebendiagnosen von Corona hat sich gesteigert - damit ist gemeint, dass eine Coronainfektion erst bei der Einlieferung ins Spital entdeckt wird. Bevor jemand dort aufgenommen wird, erfolgt routinemäßig ein Antigentest.

Bei den Vorarlberger Landeskrankenhäusern beträgt der Anteil ...