Die Polizei arbeitet am Anschlag

Corona bringt die Exekutive an ihre Grenzen. Wie sinnvoll ist die Überwachung der Covidregeln?

Neben dem medizinischen Personal, den Pflege- und Lehrkräften stößt in diesen Tagen eine weitere Berufsgruppe an ihre Grenzen: die Exekutive. Die 32.000 Polizeibediensteten in Österreich wissen im Corona-Lockdown gar nicht, an welcher Baustelle sie anfangen sollen. Sie müssen die Staatsgrenzen überwachen, sind bei Demonstrationen im Einsatz, überprüfen die Einhaltung der Covidregeln und der Absonderungen von Coronaerkrankten. Daneben ist noch das Alltagsgeschäft zu erledigen, von Verkehrskontrollen bis zur Kriminalitätsbekämpfung. "Die Pro-Kopf-Belastung ist sehr hoch, weit über dem Normalbetrieb. Die Kollegen leisten ...