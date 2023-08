Die Polizei kämpft mit Nachwuchsproblemen

Anreize und Erleichterungen haben die Bewerberzahl verdreifacht. Die wahren Probleme blieben aber ungelöst, kritisiert ein Personalvertreter.

Angelobung von 107 Polizeischülerinnen und Polizeischülern in Wien.

70 männliche und 37 weibliche Polizeischüler sind diese Woche in Wien im Rahmen eines Festaktes in der Hofburg in den regulären Dienst übernommen worden. Bis Jahresende sollen weitere 118 dazukommen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl verwiesen ...