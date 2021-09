Die Polizei probiert verstärkt Elektromobilität

Nach ersten Versuchen, die 2018 gestartet wurden, steigt die österreichische Polizei nun beim Thema alternative Antriebe stärker ein. Bis Jahresende sollen insgesamt rund 20 Elektroautos in ganz Österreich in den Polizeialltag integriert werden, um die bisherigen Erfahrungen damit zu überprüfen. Das Projekt knüpft an eine Studie des Instituts für Sicherheitsforschung des Bundes (KIRAS) an, die 2018 noch unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gestartet worden war.

Es sollen sowohl Fahrzeuge mit Blaulicht als auch Autos für Zivilstreifen eingesetzt werden, ...