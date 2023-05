Die Polizei setzt auf zugewanderte Uniformierte

Viele Einsatzkräfte in Österreich sind mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen. Ein polnischstämmiger Polizist erzählt, ob Migrationshintergrund für den Job von Vorteil ist.

Ein aus Südkorea stammender Polizist versieht in der Wiener Innenstadt seinen Streifendienst. Am Praterstern in Wien-Leopoldstadt wird häufig ein Uniformierter eingesetzt, der aus Afghanistan zugewandert ist. Im Elternhaus von Patrick K. wird polnisch gesprochen. "Ich habe mich daheim mit meinen Eltern und den beiden Brüdern immer auf Polnisch unterhalten. Auch ich spreche mit meinen Söhnen polnisch", erzählt der 32-jährige Gruppenkommandant der Wiener Bereitschaftseinheit.

Patrick K. wurde in Wien geboren. Er habe seinen Kindheitstraum in die Tat umgesetzt. Denn ...