Die Polizei zeigt ertappte Straftäter auch wegen Corona-Verstößen an

Mehr als 2500 Verstöße gegen die Covid-Bestimmungen stellte die Polizei bisher in den zehn Tagen seit dem zweiten Lockdown fest. Ertappte Straftäter bekommen auch solche Anzeigen.

Insgesamt halten sich die meisten Österreicher an die im zweiten Lockdown strengeren Bestimmungen wie Ausgangsbeschränkungen. In den ersten zehn Tagen registrierte die Polizei österreichweit bisher etwas mehr als 2500 Verstöße gegen die Covid-Bestimmungen. Davon waren bis Freitag knapp 1900 Sachverhalte, nach denen die Polizei Anzeige an die zuständige Gesundheitsbehörde erstattete. Hans Wolfgruber, Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg: "Das bedeutet nicht automatisch auch eine Strafe, doch diese Fälle muss dann die jeweilige Behörde beurteilen. Meist sind es nur vereinzelte Uneinsichtige." In gut ...