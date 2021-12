Die Portiere in den oberösterreichischen Spitälern werden bewaffnet

Pfeffersprays und Selbstverteidigungskurse: Nach Attacken auf Mitarbeiter im Eingangsbereich von Krankenhäusern wird in Oberösterreich aufgerüstet. Die Maßnahmen sind umstritten.

Nachdem es am Samstag zu einer gewalttätigen Attacke einer fünfzehnköpfigen türkischen Großfamilie auf das Personal des Klinikums Kirchdorf an der Krems gekommen ist, rüstet die OÖ Gesundheitsholding (OÖG) an ihren elf Spitalsstandorten massiv auf. Betroffen sind 84 Bedienstete an den Sicherheitsschleusen, 107 in den Portierlogen, an allen Zugängen zu den Kliniken sowie insgesamt acht Beschwerdemanager. Sie sollen mit Pfeffersprays oder "ähnlichen Verteidigungsmitteln" ausgestattet werden.

"Wir prüfen, was Sinn ergibt. Wir wollen ein Signal setzen", sagt Konzernsprecherin Jutta Oberweger. ...