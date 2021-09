Die Post kommt mit weniger CO2 ins Haus

Auf dem Weg zur CO2-freien Zustellung testet die heimische Post derzeit den ersten Lkw, der mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben wird. In Graz wird bald alles mit E-Mobilen zugestellt.

Mit rund 2100 elektrisch betriebenen Fahrzeugen - vom E-Bike über E-Mopeds bis zum E-Transporter - verfügt die heimische Post über die größte E-Mobilitäts-Flotte in Österreich. Das teilstaatliche Unternehmen hat sich vorgenommen, bis 2030 im ganzen Land die Zustellung von Briefen und Paketen komplett CO2-frei zu bewerkstelligen. Auf dem Weg dorthin werden unterschiedlichste alternative Antriebsarten zum Dieselmotor genutzt.

In wenigen Wochen, spätestens Anfang Oktober, soll es so weit sein - dann wird die Post in der Stadt Graz Briefe, ...