Die prognostizierte Gefahr

Um die Lawinengefahr einzustufen, werden das Wetter und die Veränderung der Schneedecke genau beobachtet. Ein Freibrief für Skitourengeher und Variantenfahrer ist das nicht.

Der stürmische Wind und der Neuschnee haben die Lawinengefahr in den Bergen im Westen von Österreich weiter steigen lassen. In Tirol und Vorarlberg stieg die Warnstufe in höheren Lagen auf Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Die Lawinenwarndienste raten von Aktivitäten abseits gesicherter Pisten ab. In Salzburg galt am Montag die Warnstufe 3 (erhebliche Gefahr).

Um zu diesen Bewertungen zu kommen, sind etwa im Bundesland Salzburg täglich oft mehrere Hundert Personen im Einsatz, erzählt ZAMG-Meteorologe Michael Butschek, der in ...