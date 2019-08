Die Psychiatrien sind mit geistig abnormen Straftätern überfüllt

Gerichte weisen Delinquenten immer öfter in eine Anstalt ein: Nicht erst nach Gewaltverbrechen, sondern wegen Drohungen oder Nötigung. Viele gefährliche Kranke liegen daher in Spitälern.

In Österreich gibt es zwei Sonderanstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher: Göllersdorf in Niederösterreich und Asten in Oberösterreich sind sowohl Justizanstalt wie auch forensische Psychiatrie. Dort werden Menschen, die eine Straftat in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit begangen haben, untergebracht. Sie sind ...