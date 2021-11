Die Schönheit des Verfalls: Das Faszinierende an verlassenen Orten

Auf der Suche nach gefährdeten Orten. Erst wenn ein Gebäude im Sterben liegt, wird es lebendig: Von der seltsamen Faszination, die von brüchigem Mauerwerk, verblichenem Lack und rostigen Rollbalken ausgeht.

Das Waldviertel fließt. Wild und sanft zugleich. Gewundene Straßen, in die Landschaft geschmiegt. Dörfer, sich räkelnd auf sonnigen Hügeln oder sich duckend in verwunschenen Senken. Der Herbst taucht den Pinsel tief in die Farbtöpfe. Grün. Rot. Ocker. Orange. Braun in allen Tönen. Inbrünstig. Es riecht nach aufgebahrtem Sommer.

Plötzlich quietschen Autoreifen. Ein Pkw rollt am Schotter aus. Man hört, als einziges Geräusch weit und breit, wie jemand die Handbremse zieht. Dann springt eine Gestalt aus dem Wagen und ...