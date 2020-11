Die Seilbahn-Katastrophe von Kaprun jährt sich zum 20. Mal

Die Seilbahnkatastrophe von Kaprun im Pinzgau jährt sich am Mittwoch zum 20. Mal. Am 11. November 2000 sind beim Brand in der Standseilbahn 155 Menschen ums Leben gekommen. Die Tatsache, dass die Justiz keine Schuldigen für dieses Feuerinferno gefunden hat, macht vielen Angehörigen noch heute das Leben schwer. Am Jahrestag veranstaltet die Gemeinde Kaprun für die Hinterbliebenen um 9.00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst vor der Gedenkstätte in Kaprun.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann 20 Jahre nach der Katastrophe von Kaprun