Die Sitten auf unseren Straßen werden rauer

Mit einer Axt ging ein 63-jähriger auf einen jungen Drogenlenker los. Stress und Belastungen im Alltag nehmen zu, das Ablassventil bietet sich oft in der Anonymität des Straßenverkehrs.

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist in Pregarten (Bezirk Freistadt) eskaliert. Die Männer, 18 und 63 Jahre alt, provozierten einander am Mittwoch auf der Mühlkreisautobahn und der Mühlviertler Schnellstraße zunächst durch riskante Überholmanöver. Dabei beschädigte der Jüngere den Außenspiegel am ...