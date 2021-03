Die SN folgen dem Leben von sieben jungen Salzburgern - eine Bilanz nach fünf Jahren

2016 fragten wir vier junge Frauen und drei junge Männer nach ihren Zukunftsplänen. Damals sprachen sie von Auslandsreisen und vom Studieren, von attraktiven Jobs und Familiengründung. Jetzt haben Thomas Hödlmoser und Fotograf Marco Riebler die Maturanten/-innen von einst wieder getroffen - und nachgefragt: Was wurde aus ihren Vorhaben? Stimmt die Richtung? Und wie sehr hat Corona ihre Pläne durchkreuzt?

SN/marco riebler Melanie Lindner.

Melanie Lindner (24) aus Kuchl begann 2016 eine Ausbildung an der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Salzburg und träumte von Familie und Haus.

Wie schnell doch die Zeit verflogen ist. Die Matura ist jetzt schon fast fünf Jahre her und ich bin mitten im Arbeitsleben. Ich habe die Pflegeassistenz und das Diplom in der Behindertenarbeit im Jahr 2019 mit Auszeichnung absolviert und blicke auf wunderschöne drei Jahre zurück. Durch Praktika in ...