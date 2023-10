Eine Kaltfront beendet in der Nacht auf Sonntag den ungewöhnlich warmen Oktober. Ab Montag setzt sich ruhiges Herbstwetter durch, die Temperaturen entsprechen dann der Jahreszeit.

Die Meteorologen berichten in diesen Tagen erneut von neuen Rekordwerten: Dass es im Oktober noch nie so viele Sommertage mit mehr als 25 Grad Celsius gegeben hat wie heuer. In Wien beträgt der langjährige Oktoberschnitt 0,3 Tage, der Rekord waren ...