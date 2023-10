Die SPÖ und ihre Immobilien

BILD: SN/FRITZ PESSL

Am Flötzersteig 225 stehen 20 luxuriöse Wohnungen zum Verkauf. Das Grundstück gehörte einst der Stadt Wien bevor es an den Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes verkauft wurde. Nach sechs Jahren in seinem Besitz machte der SPÖ-nahe Beamte mit dem Weiterverkauf 290.000 Euro Gewinn.