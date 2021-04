Die Suche nach weiteren Impfwilligen startet

Bis Ende Mai sind Personen, die sich für die Impfung registriert haben, abgearbeitet.

In wenigen Wochen könnte es mehr Impfstoff geben als Impfwillige. Davon geht das Land Vorarlberg aus und hat deshalb eine Kampagne gestartet, mit der Bürgerinnen und Bürger dazu animiert werden sollen, sich für die Impfung anzumelden. Beim Land geht man davon aus, dass mit Ende Mai das Angebot an Impfstoffen die Nachfrage übersteigen wird. 170.000 Personen haben sich bisher in Vorarlberg zur Corona-Schutzimpfung angemeldet. 100.000 davon seien zumindest ein Mal geimpft. "Wenn die Impfstofflieferungen so kommen wie geplant, dann sind ...