Die tägliche Turneinheit bringt Abwechslung in den Corona-Alltag

Endlich wieder einmal Sport treiben: Der klassische Neujahrsvorsatz erlebt als Folge des Coronavirus eine unerwartete Hochblüte.

Die Corona-Krise bewegt - und das in jeder Hinsicht. Um auch im Home-Office-Modus fit zu bleiben, haben vor allem Spitzensportler die Trainingseinheiten in die eigenen vier Wände verlegt. Viele lassen die Fans über ihre Social-Media-Kanäle mit dabei sein.

Die Salzburgerin Fitnesstrainerin Marissa Jöbstl war dem Trend voraus: Sie hat schon seit Anfang März täglich eine Turnübung per Instagram-Story gepostet. Was als 40-Tage-Challenge für Jedermann während der Fastenzeit gedacht war, traf mit den Corona-Maßnahmen plötzlich genau die Bedürfnisse von vielen: "Damit hätte ich nie gerechnet", sagt die 37-jährige, die als Aktive und Trainerin im Voltigiersport international erfolgreich war.

Ab sofort wird Marissa Jöbstl die Leser und Nutzer auf sn.at mit einer täglichen Fitnessübung zum Bewegen motivieren und diese per Video vorzeigen. Dafür braucht es nur eine Turnmatte oder den Teppich als Unterlage. Gestärkt werden dabei unter anderem die Rumpfstabilität und das Gleichgewicht.

Die Mutter einer fünfjährigen Tochter arbeitet derzeit auch selbst im Home Office. Im Salzburger Schulsportmodell (SSM) ist sie als Sportwissenschafterin und Medienverantwortliche tätig. Sie weiß, wie sehr der Körper nach stundenlangem Sitzen Ausgleich braucht. Zusätzlich hat sie in den letzten Tagen spezielle Übungen für Senioren aufgenommen: "Bei den meisten Online-Trainings geht es um Auspowern mit lauter Musik, an die älteren Menschen wird da meist nicht gedacht.

Ich schätze die Arbeit mit LeistungssportlerInnen ebenso wie mit Menschen in fortgeschrittenem Alter - egal, wie alt man ist oder wieviel Erfahrung man mit Bewegung und Training hat, der richtige Augenblick, um zu beginnen, ist jetzt."