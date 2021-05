Die Tage des Regenschirms sind gezählt

Das Frühjahr war so kalt und nass wie schon lange nicht mehr. Ab Sonntag könnten diese Wetterverhältnisse aber endlich zu Ende gehen.

Es besteht Hoffnung. Allerdings erst in ein paar Tagen. Am Sonntag könnte das derzeitige kühle und wechselhafte Wetter zu Ende gehen. Das sagt die Mitarbeiterin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Yasmin Markl. Badewetter sei zwar auch dann noch nicht wirklich in Sicht, aber es könnte sich eine stabile Schönwetterphase einstellen. Denn das ist es, was dem Wetter derzeit fehlt: Stabilität.

Derzeit jagt ein kleines Tiefdruckgebiet nach dem anderen vom Atlantik her über Österreich, immer wieder durchbrochen ...