"Die Taliban waren in Wirklichkeit nie weg"

Österreicher war seit 2002 am Einsatz in Afghanistan beteiligt und erlebte, wie die Gotteskrieger das Land unterwanderten.

Österreich und Afghanistan, das ist eine besondere Beziehung. Bereits nach dem Abzug der Soldaten der damaligen Sowjetunion im Jahr 1989 leistete Österreich humanitäre Hilfe am Hindukusch. Im Jahr 2002, nach der Vertreibung der Taliban durch die USA, war Österreich mit einem hundert Mann starken Kontingent an Spezialkräften von Beginn an vor Ort, um bei der internationalen Aktion zur Friedenssicherung zu helfen.

Markus Gauster, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktforschung der Landesverteidigungsakademie, war selbst mehrmals am Hindukusch. Für ...