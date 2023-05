Die Trappisten sagen Adieu

Was wird aus dem Stift Engelszell? Wie geht es mit der hauseigenen Brauerei und der Erzeugung des Klosterlikörs weiter? Für die vier verbliebenen Mönche ist es eine Zeit der Ungewissheit.

Die verschiedenen Sorten an Trappisten-Bieren sind zum Verkaufsschlager geworden.

Hans Hofer ist Wirtschaftsleiter in Engelszell. Er präsentiert die Abfüllanlage für die Klosterliköre.

Bruder Reinhard ist im Stift Engelszell für die Likörproduktion zuständig. Seit Bekanntwerden des Auflösens der Abtei in Oberösterreich sind die Online-Bestellungen von Engelszeller Likören sprunghaft angestiegen.

Ein gutes Jahr haben die Umbauarbeiten gedauert, am Samstag erfolgt die feierliche Eröffnung des neu gestalteten Klosterladens samt neuer Gastronomie. Erstmals wird das hauseigene Trappistenbier aus dem Fass direkt im Stift Engelszell an der Donau ausgeschenkt. Doch das freudige Ereignis hat einen bitteren Beigeschmack: Drei Tage davor, Mittwochabend, verkündete Generalabt Dom Bernardus Peeters den Abschied der Trappisten vom letzten deutschsprachigen Männerkloster. Was mit den vier verbliebenen Ordensbrüdern passieren wird, ist derzeit völlig ungewiss.

"Das erste Ziel ist es, ...