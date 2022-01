"Die Vielfalt des Lebens" bei Steiermark-Schau 2023

Die Steiermark-Schau wird 2023 unter dem Motto "Die Vielfalt des Lebens" stehen. Das Thema Biodiversität steht im Mittelpunkt und soll in der Tierwelt Herberstein und in der in der Nähe liegenden Feistritzklamm publikumswirksam dargestellt werden. Für die Organisation und Durchführung ist wieder das Universalmuseum Joanneum (UMJ) verantwortlich, in dessen Verbund sich auch der Tierpark befindet, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

SN/APA/UMJ/UMJ Durchgeführt wird die Steiermark-Schau vom Joanneum