Die Vignette wird 25 Jahre alt - Ein Prozent sind Mautsünder

Seit dem 1. Jänner 1997 bekommt die Windschutzscheibe eine geklebt - in Form einer Vignette für Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich. Gestartet wurde mit dem Aufkleber für Pkw und Lkw bis zwölf Tonnen Gesamtgewicht unter einer SPÖ/ÖVP-Koalition. Zu Jahresbeginn 2004 wurde die Maut dann in eine Pkw- und Lkw-Abgabe gespalten, nur mehr Pkw mussten kleben. Im Dezember 2017 startete die Einführung der Digitalen Vignette, heuer liegt deren Marktanteil bei über 60 Prozent.

SN/APA/ASFINAG/ASFINAG Die Modefarbe 2022 auf der Autobahn: Die Vignette in Marille