Die Wahrheit? Ist eine gute Erfindung.

Wenn das Ziel immer im Weg steht. Nie kam jemand der Wahrheit so nahe wie Sokrates. Er war weise genug, um zu wissen, dass er nichts weiß.

"Die Wahrheit ist gefräßig. Die Wahrheit ist ein Tier. Die Wahrheit wird nicht müde. Sie lässt nicht mehr von dir." Das singt der Schweizer Musiker Stephan Eicher in seinem Lied "In Wolken". Da geht es um Begehren, Liebe, Treue und Ehrlichkeit. Hier klingt es bedrohlich, sollte die Wahrheit doch noch ans Licht kommen, Eicher löst sein moralisches Problem elegant, indem er seiner schlafenden Frau ins Ohr flüstert: "Warum willst du wissen, wie alles wirklich war. Am Ende sind die Lügen ...