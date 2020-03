Für die Erstellung von Bewegungsprofilen infizierter Personen dürfen die Gesundheitsbehörden polizeiliche Unterstützung anfordern. Das hat sich bereits bezahlt gemacht.

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Das gilt in Zeiten des Coronavirus vor allem für die Gesundheitsbehörden in den Bundesländern. Sie können laut Paragraf 28a des Epidemiegesetzes Verstärkung anfordern, wenn Unterstützung gebraucht wird. In Tirol etwa seien Uniformierte bereits seit ...