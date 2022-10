Die Zahl der Impfungen steigt

Das Coronavirus zirkuliert wieder verstärkt in Österreich. Um sich besser zu schützen, lassen sich wieder deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger immunisieren.

Mit der steigenden Zahl der Personen, die sich mit Corona infiziert haben, steigt auch die Zahl der Personen an, die sich gegen Covid-19 impfen lassen. So gab es am vergangenen Freitag 24.000 Impfungen an einem Tag. Vergleichbare Zahlen gab es zuletzt im Zeitraum Februar dieses Jahres, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Auch in den Tagen zuvor waren die Impfzahlen angestiegen. Gründe dafür gibt es nach Ansicht des Gesundheitsministeriums mehrere. Einerseits die neu ausgerichtete Impfkampagne der Bundesregierung, die mehr Menschen zum ...