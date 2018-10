Die Zeit ist umgestellt. Wo bleibt das Geld?

Die Sommerzeit hat die Erwartungen nicht erfüllt. Ein Rückblick zeigt: In Krisenzeiten verfiel man immer wieder auf die Idee, an der Uhr zu drehen. Mit wechselhaftem Erfolg.

Sie haben an diesem Wochenende einen wichtigen Termin. So wie 1,5 Milliarden andere Menschen auch. In der Nacht auf Sonntag, drei Uhr früh, müssen Sie Ihre Uhren um eine Stunde zurückstellen. Wenn Sie ganz am Puls der Zeit sein wollen. Alle anderen können auch noch später an der Zeit drehen. Und wer nichts verpassen will, stellt seinen Wecker schon beim Schlafengehen vor - in vorauseilendem Gehorsam.