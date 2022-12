Die Zielstrebigkeit kommt vom Sport

Die Schulzeit war für Alexander Wimmer nicht immer leicht. Dank einer besonderen Schule und seines großen Willens hat er nun einen guten Job, der ihm Freude macht. Er unterstützt die Forderung nach dem Recht auf eine längere Bildungszeit.

Alexander Wimmer hat sich seinen Arbeitsplatz bei Iko Bike & Mountain World in Hallwang hart erarbeitet. Schon im Kindergarten sei klar gewesen, dass er beispielsweise in motorischen Dingen Probleme habe, erzählt der heute 22-Jährige den SN. In der Schule stellte sich heraus, dass ihm Mathematik sehr schwerfällt. "Nach der Hauptschule haben die meisten in meiner Klasse eine Lehre begonnen. Ich hatte den Abschluss aber nur in Teilen - Mathematik und Englisch haben gefehlt. Aber es ist für die berufliche Zukunft ...