Diebe graben sich durch Boden in Grazer Antiquitätengeschäft

Auf spektakuläre Weise sind unbekannte Diebe in der Zeit von Samstag Mittag bis Dienstag in ein Antiquitätengeschäft im Grazer Bezirk Gries gelangt: Die Täter kamen durch den Keller eines Mehrparteienhauses und arbeiteten sich von unten durch den Boden in das Geschäft. Sie stahlen historische Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, außerdem Dolche und Orden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schadenshöhe soll im sechsstelligen Bereich liegen.

SN/APA/LPD STEIERMARK/UNBEKANNT Täter arbeiteten sich von unten durch den Boden in das Geschäft