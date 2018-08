Diebe nach Fahndung per Hubschrauber im Burgenland gefasst

Im Burgenland hat die Polizei am Donnerstag unter anderem per Hubschrauber nach Ladendieben gefahndet. Ein Zeuge beobachtete gegen Mittag drei Verdächtige beim Einräumen von Diebesgut in Mattersburg. Als die Männer ihn bemerkten, liefen sie davon. Zwei Verdächtige wurden laut Polizei relativ rasch festgenommen, für den dritten klickten später die Handschellen.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JFK Sogar mit Polizeihubschrauber wurde nach den Dieben gefahndet