Diebstahl und Sachbeschädigung in Tiroler Kirchen

Zwei Kirchen im Tiroler Unterland sind in den vergangenen zwei Tagen zum Ziel von Diebstahl sowie von schwerer Sachbeschädigung geworden. In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) wurden Teile von Heiligenstatuen gestohlen. In Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) wurde die Pfarrkirche verwüstet, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA (OTS/Archiv/Ferienregion Hoh Die Pfarrkirche in Hopfgarten im Brixental