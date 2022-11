Dienstag: Erneut Böllerwürfe und Polizeieinsatz in der Linzer Innenstadt

Nach den Ausschreitungen des Halloween-Abends musste am Dienstagnachmittag erneut die Polizei in Linz ausrücken. Nun soll ein "Sicherheitsgipfel" die Hintergründe der Gewalteskalation durch junge Männer mit Migrationshintergrund klären.

Noch herrscht keine Ruhe in der Linzer Innenstadt: Am Dienstagnachmittag kam es erneut zu einem Polizeieinsatz am Taubenmarkt. Etwa 20 Unbekannte warfen Böller auf Passanten, flüchteten aber. Nach ihnen wird derzeit gefahndet.

Am Vorabend hatten rund 200 junge Männer, vor allem aus Afghanistan und Syrien, Böller, Steine und Flaschen auf Passanten und Polizisten geworfen. Warum sie derart randalierten, das hätte auch die Polizei interessiert. Aber die jungen Männer, die in der Nacht auf Allerheiligen in Linz kurzfristig festgenommen ...