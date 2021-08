"Diese Dimensionen sind neu"

Feuerwehrmann Claus Neubauer aus Mistelbach bekämpfte in Nordmazedonien verheerende Waldbrände. Beeindruckt hat ihn vor allem die Dankbarkeit der Bevölkerung.

Es waren 72 Stunden, die Claus Neubauer nicht so schnell vergessen wird. Von Freitag bis Sonntag stand der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach in Nordmazedonien im Löscheinsatz. Wie auch in der Türkei, Griechenland und Italien wüten in dem kleinen Land am Balkan seit Wochen heftige Waldbrände. Ganze Dörfer wurden von den Feuerwalzen vernichtet, Zehntausende Menschen mussten fliehen, verloren ihr Zuhause.

"Ich war in Österreich auch schon öfter bei Waldbrandeinsätzen dabei. Aber so eine Dimension war neu für mich", ...