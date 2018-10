Diese Hilfe ist nicht selbstverständlich

Wegen der Unwetter sind derzeit Tausende freiwillige Helfer im Einsatz. Dass es so bleibt, dafür sollte man etwas tun.

Dieses Adriatief hat es in sich. Sturmböen, die mit bis zu 200 Stundenkilometern über das Land fegen, Bäume umlegen und Häuser abdecken. Starkregen, der zu weiträumigen Überflutungen führt und Muren auslöst, die Straßen verschütten. Schäden, wohin man blickt. Und noch ist kein Ende in Sicht. Die nächste Schlechtwetterfront ist bereits im Anrollen, am Donnerstag soll sie Österreich erreichen.